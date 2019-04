President Zuid-Afrika: 25 jaar na apartheid zijn we nóg geen vrije natie

,,We zijn hier samengekomen om de dag te vieren waarop we onze vrijheid hebben herwonnen”, zei Ramaphosa tijdens een toespraak in Makhanda (voorheen Grahamstown), een stad in het zuiden van het land.

Op 27 april 1994 werden de eerste democratische verkiezingen gehouden in Zuid-Afrika. Voor de eerste keer stemde de zwarte bevolking, die driekwart van de totale populatie van Zuid-Afrika vertegenwoordigt, en kwam en er een einde aan drie eeuwen blanke heerschappij en het apartheidsregime dat sinds 1948 aan de macht was.

,,We herinneren ons het moment waarop we voor de eerste keer in ons leven een kruisje mochten zetten op een stembiljet”, zei Cyril Ramaphosa ter nagedachtenis aan Nelson Mandela. Hij was de held van de anti-apartheidsstrijd van het Afrikaans Nationaal Congres (ANC) en werd in 1994 gekozen als eerste zwarte president van Zuid-Afrika.

,,We kunnen echter geen vrije natie zijn als zoveel mensen nog steeds in armoede leven (...), niet genoeg te eten hebben, geen dak boven hun hoofd hebben dat de naam dak waardig is, geen toegang hebben tot hoogwaardige gezondheidsdiensten én niet de mogelijkheid hebben om in hun levensonderhoud te voorzien’’, sprak Ramaphosa, sinds eind vorig jaar tevens voorzitter van het ANC.

“We kunnen geen vrije natie zijn zolang de fondsen die bestemd zijn voor de armen worden verspild, gestolen of kwijtraken ... zolang er corruptie is in ons land”, voegde de president eraan toe.

Zuma

Cyril Ramaphosa volgde in 2018 Jacob Zuma op als president. Zuma moest aftreden vanwege corruptieschandalen waarin hij is verwikkeld.

“Nu we 25 jaar democratie vieren, moeten we onze krachten bundelen zodat alle Zuid-Afrikanen kunnen genieten van de economische en sociale voordelen van vrijheid,” zei het staatshoofd.

Armoede

Ondanks de opkomst van een middenklasse in Zuid-Afrika, de leidende economische macht van het Afrikaanse continent, leeft 20 procent van de zwarte huishoudens in extreme armoede. Bij blanke huishoudens is dat slechts 2,9 procent volgens het Zuid-Afrikaanse Instituut voor rassenbetrekkingen.

De werkloosheid in Zuid-Afrika bedraagt momenteel 27 procent van de beroepsbevolking tegenover 20 procent in 1994.