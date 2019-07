Priester die ebola naar miljoenenstad in Congo bracht is overleden

De priester die Congo deze week in rep en roer bracht door het zeer besmettelijke ebola-virus naar de miljoenenstad Goma te brengen, is overleden. Hoeveel mensen hij tijdens zijn lange busreis en diverse preken heeft besmet is nog onduidelijk.

De 46-jarige priester had vorige week vrijdag al ziekteverschijnselen toen hij van de stad Butembo, een ebola-brandhaard, de bus pakte naar het tweehonderd kilometer verderop gelegen Goma. Hij kwam ongemerkt door drie controleposten heen en gaf telkens een andere naam op. Waarom hij dit deed is niet bekend. Eenmaal op de plaats van de bestemming ging de man direct naar een gezondheidskliniek en werd ebola vastgesteld.

Afgelopen week werd de doodzieke priester teruggebracht van de miljoenenstad naar een kliniek Butembo waar hij zou worden behandeld, maar onderweg bezweek hij aan de ziekte.

Vrees

Na zijn diagnose gingen alle alarmbellen af bij de nationale en internationale autoriteiten, die vrezen voor herhaling van de ebola-epidemie in 2014-2016. In die periode sloeg het virus om zich heen in de West-Afrikaanse landen Sierra Leone, Liberia en Guinee en maakte ruim elfduizend dodelijke slachtoffers. Het werd de grootste ebola-uitbraak ooit.

Aan de huidige epidemie lijkt voorlopig ook geen einde te komen. Sinds augustus vorig jaar zijn in de Democratische Republiek Congo al zeker 1600 mensen overleden aan het virus dat je kunt oplopen via direct contact met bloed, ontlasting, urine, sperma, braaksel of zweet van ebola-slachtoffers. Zonder medicatie overlijdt 50 tot 90 procent van de besmette patiënten.

Vermoord

Tot nu toe was de Congolese miljoenenstad Goma, die directe lijnvluchten heeft naar hoofdstad Kinshasa, gevrijwaard van het zeer besmettelijke virus. De komst van de zieke priester maakte daar vorige week verandering in. Artsen zonder Grenzen heeft de hulp opgeschroefd in het Afrikaanse land, maar de epidemie laat zich heel moeilijk de kop indrukken. Het wantrouwen van de lokale bevolking naar hulpverleners is groot. In de provincie Noord-Kivu zijn gezondheidscentra aangevallen en dit jaar zijn al zeven hulpverleners vermoord.

Handopleggingen

De achttien mensen die de bus deelden met de priester zijn inmiddels opgespoord en worden gevaccineerd tegen het dodelijke virus. Maar het is lang niet gezegd dat de maatregelen op tijd zijn.