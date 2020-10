Priester in levensgevaar na schietpartij in Lyon, verdachte opgepakt

Een Grieks-orthodoxe priester is vanmiddag neergeschoten voor zijn kerk in het Zuid-Franse Lyon. De dader maakte zich uit de voeten. Een verdachte kon later worden aangehouden, is van een bron bij de politie vernomen. Die kon nog niet zeggen of de verdachte de dader is.

Inmiddels is een onderzoek naar moord geopend. Naar verluidt wordt de zaak tot nu toe niet als een terreurdaad beschouwd. Burgemeester Doucet van Lyon durft voorlopig geen harde conclusies te trekken. ,,Laten we voorzichtig zijn”, twittert hij.

Wat gebeurde er?

Priester Nikolaos Kakavelakis, vader van drie kinderen, werd twee keer beschoten toen hij de kerk aan het sluiten was. Er was geen ceremonie aan de gang en de priester was niet in uniform. De man raakte levensgevaarlijk gewond en is ter plekke behandeld aan zijn verwondingen. De aanvaller was alleen en schoot met een jachtgeweer. Het leger is inmiddels ter plaatse en houdt inwoners op afstand.

Verschillende buurtbewoners verklaarden dat ze na de twee schoten een luide schreeuw hoorden. Ze renden op het tumult af en zagen de priester toen liggen, waarna direct de hulpdiensten zijn gewaarschuwd. Volgens Franse media was het slachtoffer bij bewustzijn en zou hij tegen de hulpdiensten hebben gezegd dat hij de schutter niet kent.

Het slachtoffer ligt inmiddels in een plaatselijk ziekenhuis met een schotwond in zijn buik, meldt persbureau AP op basis van politiebronnen. Hij zou met spoed geopereerd moeten worden. Het is niet duidelijk hoe het nu met hem gaat.

‘Mijd het gebied’

Het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken waarschuwt op Twitter voor een ernstig veiligheidsincident en vraagt mensen het gebied rond de plek waar de priester is neergeschoten te vermijden. ,,Laat de hulpdiensten hun werk doen”, verzoekt ook de Franse politie.

De Franse premier Castex verklaarde even voor 18 uur dat er nog te weinig informatie is om iets te kunnen melden. Hij vertrok daarop naar het crisiscentrum van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Daarbij zal hij in contact staan met president Emmanuel Macron en Gérald Darmanin, de Franse minister van Binnenlandse Zaken.

Mogelijk aanslag verijdeld

In de Franse hoofdstad Parijs is eerder vanmiddag mogelijk een aanslag verijdeld, meldt nieuwswebsite Actu17 op basis van bronnen. Een man met een groot keukenmes en een koran kon op straat worden gearresteerd.

De moeder van de 20-jarige verdachte had alarm geslagen nadat haar zoon had gezegd dat hij een aanslag wilde plegen en de woning had verlaten. De politie begon meteen een grote zoektocht. Hij kon al vrij snel worden aangehouden. De politie onderzoekt nu wat de verdachte daadwerkelijk van plan was.

President Macron heeft nog niet gereageerd op het incident in Lyon, maar plaatste vanmiddag in zowel het Frans als Arabisch deze boodschap op Twitter: ,,In tegenstelling tot wat ik de laatste dagen hoor en lees op sociale media, heeft ons land geen probleem, met geen enkele religie. Ze worden allemaal vrij uitgeoefend. Geen stigmatisering: Frankrijk is gehecht aan vrede en samenleven.”

Onrustig in Frankrijk

Frankrijk staat op scherp na een reeks terreurdaden door moslimextremisten. Donderdag maakte een 21-jarige Tunesiër met een mes drie slachtoffers in een kerk in Nice, waarbij hij volgens de autoriteiten ‘Allahu akbar’ (‘God is groot’) schreeuwde.

Twee weken geleden werd de Franse leraar Samuel Paty onthoofd nadat hij tijdens een schoolles over de vrijheid van meningsuiting twee cartoons van Mohammed uit de krant Charlie Hebdo zou hebben getoond.

