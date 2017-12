Priester pleegt zelfmoord door van torenhoog hotel Chicago te springen

De 44-jarige Csaszar was verbonden aan de katholieke kerk in New Albany. Daar werd door veel kerkgangers met ongeloof gereageerd op het onderzoek. ,,Hij stond altijd voor je klaar en je kon altijd met hem praten, of dat nou op straat of in de kerk was'', zo reageerde Cheryl Dodson, in een interview met NBC 4. ,,Van alle katholieke priesters die ik ken, was hij een van mijn favorieten.''