Priester veroordeeld na zelfmoord van vriend die bij hem biechtte

Priester Alexander Stroobandt uit Brugge is vanmorgen door de rechtbank veroordeeld, omdat hij niet naar de hulpdiensten belde toen zijn vriend aan hem opbiechtte dat hij zelfmoord wilde plegen. ,,De hulpverleningsplicht geldt ook voor dragers van het beroepsgeheim’’, stelt de rechtbank. De priester gaat in beroep tegen de uitspraak.

De rechtbank in Brugge laat er geen twijfel over bestaan: priester Alexander Stroobandt had drie jaar geleden de hulpdiensten moeten bellen, toen zijn vriend hem aankondigde zelfmoord te zullen plegen. Het slachtoffer Tony Vantomme (54) uit Gistel was manisch depressief. Hij had een drankprobleem en vocht regelmatig tegen suïcidale gedachten. Steeds als hij zo’n ‘dipje’ had, belde hij iemand op. ,,Als roep om hulp’’, zegt zijn weduwe Marleen (56). ,,Jammer genoeg heeft hij die niet gekregen.’’

Drie jaar geleden, in de nacht van 1 op 2 oktober, beroofde Tony zichzelf van het leven in zijn auto. Zijn echtgenote verweet priester Alexander Stroobandt (57) dat hij zweeg over de zelfmoordplannen van Tony.

49 minuten contact

Ze diende een klacht in tegen de Brugse aalmoezenier toen ze ontdekte dat haar man voor zijn dood zeven keer contact had met de priester: drie keer telefonisch en vier keer per sms. In totaal hingen ze 49 minuten aan de lijn. Enkele dagen na Tony’s dood las Marleen de berichten tussen hem en de priester. Om 21.04 uur stuurde Tony zijn vriend een sms met de vraag ‘of hij zijn moeder wil troosten’. Een minuut later volgde nog een bericht. Tony schreef dat hij in z’n auto zat en vroeg de priester of hij met hem wilde meebidden. Stroobandt antwoordde dat hij dat zou doen.

Volgens Marleen moet haar man zijn zelfmoord hebben aangekondigd. De weduwe diende klacht in voor schuldig verzuim: ,,De priester had evengoed in z’n auto kunnen stappen om te kijken of alles goed ging met Tony. Hij wist waar we wonen. Ik neem het hem bijzonder kwalijk dat hij dat niet heeft gedaan.’’

Biechtgeheim

Stroobandt weigert al drie jaar te onthullen wát Tony hem in zijn laatste gesprekken vertelde. De eerste keer dat de man naar de priester belde, ging het gesprek ‘over koetjes en kalfjes'. In het tweede gesprek zou Tony gezegd hebben ‘dat hij wilde biechten’. Alles wat hij daarna zei, valt dus onder het biechtgeheim, vindt de pastoor. ,,Zeggen dat mijn biechtgeheim niet belangrijk is, is hetzelfde als zeggen dat de onafhankelijkheid van de rechtbank er niet toe doet. De uitspraak zal niet alleen voor mij belangrijk zijn, maar voor alle priesters’’, zei hij eerder.

Het Openbaar Ministerie is het daar niet mee eens en vindt dat de geestelijke inderdaad de hulpdiensten had moeten inschakelen. ,,Iedereen - zonder uitzonderingen - is verplicht een mens in nood te helpen’’, sprak de procureur. ,,Het biechtgeheim is onderdeel van het kerkelijk recht. Daar houden wij geen rekening mee.’’ Ook de rechtbank was die mening toegedaan.

Wel degelijk schuldig

Ze verklaarde priester Alexander Stroobandt (57) schuldig aan schuldig verzuim. De priester werd veroordeeld tot 1 maand cel met uitstel, maar kondigt via z’n advocaat al aan in beroep te zullen gaan. ,,Dit kan niet anders in zo’n principiële zaak’’, reageert z’n advocaat Jan Leysen. ,,Wij willen dat het hof van beroep in Gent zich opnieuw buigt over het dossier. Alles draait om de afweging tussen het beroepsgeheim en het recht op zelfdoding. Volgens het Europees recht heeft iedere burger het recht uit het leven te stappen. Het slachtoffer vertrouwde dit toe aan mijn cliënt. Zijn biechtgeheim was voor hem heilig. Had hij dat gebroken, zou hij uitgesloten worden door de Kerk. En dat terwijl dat net z'n leven is.’’