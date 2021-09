Prijzige verpakking: Californische huiseigenaren omwikkelen stulpjes met alufolie tegen bosbranden

Het gebied rond het populaire meer in de Sierra Nevada wordt jaarlijks geteisterd door hevige bosbranden, die woningen op hun pad in de as leggen. Diky raakte even in paniek, toen hij de vuurzee zag naderen, maar had nog genoeg tijd om een plan te smeden. ,,Het was zenuwslopend toen de vuurzee over de heuvel kwam.’’ Hij besloot zijn huis in te pakken met aluminium beschermlaag. Een dure variant van wat in menig keukenlade te vinden is.



Diky kocht het verpakkingsmateriaal van een bedrijf in San Diego. Genoeg om zijn stulpje van 130 vierkante meter in het stadje Myers compleet te omwikkelen. Een investering van 6000 dollar. ,,Het was knap aan de prijs, maar ik ben blij dat we het hebben gedaan.’’ Het materiaal kan de enorme hitte die de natuurbranden veroorzaken weerstaan en zorgt ervoor dat het huis geen vlam vat. Zij het voor niet al te lange tijd.



Volledig scherm Het inpakken van een gebouw is geen eenvoudig klusje. © AP

550 graden weerstaan

De gebruikte folie is voorzien van een zelfklevende fiberglas achterzijde en kan temperaturen van 550 graden Celsius aan. Mits correct aangebracht, krijgen ook rondvliegende sintels geen vat op het huis. Ook komt er geen brandend materiaal via openingen binnen. De vlammen moeten wel binnen tien minuten voorbij zijn getrokken. Woedt de brand langer op één plaats dan is er, alle moeite ten spijt, geen houden aan.



De prijs van het spul en het feit dat het lastig aan te brengen is, zorgen er bovendien voor dat het niet vaak wordt gebruikt. Maar dat zou wel eens kunnen veranderen. De flexibele folie - die ook door brandweerlieden wordt gebruikt om zichzelf te beschermen als ze ingesloten raken door het vuur - heeft al een aantal historische panden gered. Een spuitgast, die meehielp met inpakken, vertelt dat het voelde als het ‘inpakken van kerstcadeautjes’.



Volledig scherm De aluminium beschermfolie kan temperaturen tot 550 graden Celsius aan, mits de vlammen snel voorbijtrekken. © AP

‘s Werelds grootste boom

Afgelopen week werd ook de voet van ‘s werelds grootste boom - een sequoia in het Sequoia National Park, genaamd General Sherman - met de folie ingepakt. Ook een museum en een aantal bijgebouwtjes bleven zo een vurig eind bespaard. Zo ook Diky's 700.000 dollar kostende vakantieoptrekje. Een 32 kilometer verderop wonende ‘buurman’ deed hetzelfde. Zijn woning bleef eveneens overeind, terwijl dat van diens buren in rook op ging.



Directeur Dan Hirning van het bedrijf Firezat Inc, dat 95 procent van de omzet uit de brandwerende folie haalt en vooral de Amerikaanse boswachterij en nationale parken als klant heeft, schat in dat er alleen dit jaar al 600 tot 700 bouwwerken in de bossen zijn gered. Van bruggen tot zendmasten. Veel daarvan wordt al ingepakt voor de vuurzee in de buurt is. Daardoor kan de brandweer zich concentreren op andere gebouwen.



Volledig scherm De voet van 's werelds grootste boom, een sequoia genaamd General Sherman, wordt ook ingepakt met folie. © EPA

Veelbelovend

Ook de wetenschap houdt zich bezig met het gebruik van de folie. Fumiaki Takahashi, van de Case Western Reserve in Ohio, deed onderzoek en noemt de bescherming ‘veelbelovend’. Vooral een effectieve manier om de folie aan te brengen, moet verder worden onderzocht. ,,Er zijn meerdere succesverhalen, maar het is niet voor iedereen geschikt.’’ Ervaringsdeskundige Diky adviseert om professionele hulp in te schakelen.



,,De verkoper adviseerde om het met drie personen te doen’’, aldus de huiseigenaar. Dat zou 3,5 uur in beslag nemen. ,,Ik heb uiteindelijk vier mensen ingehuurd en de hele dag doorgewerkt. We waren 's avonds, na 12,5 uur buffelen, pas klaar.’’ Wie denkt dat Firezat een godsvermogen verdient, komt bedrogen uit. Zodra de regen inzet, is het gedaan met de lucratieve foliehandel. ,,Dan verkopen we vaak negen maanden niets’’, aldus Hirning.

Volledig scherm Brandweerlieden pakken alles dat brandbaar is van te voren in, zoals dit bord in Sequoia National Park. © EPA

Volledig scherm Wat niet ingepakt wordt, valt ten prooi aan de vlammen. Het huis bleef gespaard. © AFP

