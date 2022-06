Prins Charles ontving miljoenen euro’s in contanten van Qatarese sjeik

update Voorzitter partij Boris Johnson stapt op na verlies van twee parlements­ze­tels

Oliver Dowden, de voorzitter van de Britse Conservatieve Partij, stapt op na tegenvallende resultaten in tussentijdse verkiezingen in twee kiesdistricten die donderdag werden gehouden. De Tories verloren beide zetels in het parlement. ,,We moeten inzien dat we meer moeten doen en dat gaan we ook doen, we blijven ons inzetten om de zorgen van mensen weg te nemen", reageerde premier Boris Johnson.

24 juni