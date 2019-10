Prins Harry sleept Britse kranten voor rechter na hacken voicemails

De Britse prins Harry (35) heeft de uitgevers van de Britse tabloids The Sun en Daily Mirror aangeklaagd omdat de bedrijven zijn smartphone zouden hebben gehackt. Om die manier werden op illegale wijze persoonlijke voicemails van de hertog van Sussex onderschept. Passages daaruit werd vervolgens in publicaties gebruikt.

De aanklacht is ingediend bij het hooggerechtshof. De betrokken uitgevers wisten dat de prins woest is, maar nog niet dat hij ze daadwerkelijk voor de rechter zou slepen. De directies van de kranten konden nog geen commentaar geven. Ze willen, voordat ze reageren, eerst advocaten naar de aanklacht laten kijken. De juridische procedure is namens de prins aangespannen door het gerenommeerde Britse advocatenbureau Clintons dat in het verleden meerdere telefoonhackingsclaims heeft ingediend en substantiële schadevergoedingen won voor gedupeerde cliënten.

Om welke voicemails van Harry het gaat is onbekend. Ook is onduidelijk uit welk jaar ze zijn. Zeker is wel dat de koninklijke familie en andere bekende personen in Groot-Brittannië al vaker het slachtoffer werden van telefoonhacking. Dat werd vooral gedaan door journalisten van roddelbladen die op die manier onderwerpen voor verhalen vonden.

De claims van Harry zouden, aldus niet betrokken Britse kranten zoals The Guardian en omroep BBC, kunnen verwijzen naar ‘hacks uit het verleden’. Prins Harry, zo liet hij zijn woordvoerders weten, wil niet reageren op de aanklacht. De aanklacht betekent dat Harry en zijn echtgenote Meghan nu ongeveer de helft van alle Britse tabloid voor de rechter hebben gedaagd. Alleen The Telegraph, The Guardian en Financial Times lijken de dans te ontspringen.

Brief

Eerder deze week werd bekend dat Harry en Meghan juridische stappen zetten tegen de Britse tabloid Mail on Sunday en de uitgever daarvan: Associated Newspapers. De hertog en hertogin van Sussex stappen naar de rechter vanwege de publicatie van een privébrief van Meghan aan haar vader Thomas Markle. Volgens advocatenkantoor Schillings, dat het paar bijstaat, is het mediabedrijf bezig met een campagne ‘om valse en opzettelijk denigrerende verhalen’ over de Sussexes te verspreiden en valt de publicatie van de brief daaronder. Omdat Associated Newspapers weigert de kwestie op te lossen, kiezen Harry en Meghan nu voor gerechtelijke stappen. De Mail on Sunday blijft achter het gepubliceerde verhaal staan en kondigt aan de zaak ‘sterk te gaan verdedigen’.

In een lang schriftelijk statement leggen Harry en Meghan uit waarom ze dat doen. ‘Wij geloven als koppel in mediavrijheid en objectieve waarheidsgetrouwe berichtgeving. Het is de hoeksteen van onze democratie’, zo begint Harry. ‘Helaas is mijn vrouw een van de laatste slachtoffers geworden van de Britse roddelpers zonder rekening te houden met de gevolgen. De meedogenloze campagne is het afgelopen jaar geëscaleerd, zelfs tijdens haar zwangerschap en de geboorte van onze zoon.’

Harry zegt niet te kunnen beschrijven hoe pijnlijk de hele situatie voor hem en Meghan is. De prins en zijn vrouw zijn het zat en willen nu niet langer langs de zijlijn toekijken en niets doen, maar ingrijpen. ‘Het is simpel gezegd pesten. (...) We weten allemaal dat dit op geen enkel niveau acceptabel is.’ De prins zegt dat gerechtelijke stappen misschien niet de ‘veiligste’ zijn, maar wel de juiste. ‘Omdat mijn diepste angst is dat de geschiedenis zich herhaalt’, verwijst hij naar de dood van zijn moeder, prinses Diana. Ook zij werd vlak voor haar dood belaagd door de pers. ‘Ik zie nu dat mijn vrouw hier ook slachtoffer van wordt’.