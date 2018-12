'Prins stuurde verdachte berichten rond moord Khashoggi’

VIDEO 74 arresta­ties in Brussel: ‘Dit zijn geen gele hesjes’

30 november De rust in de Belgische hoofdstad Brussel is vanavond grotendeels teruggekeerd, nadat eerder vandaag een manifestatie van actievoerders in gele hesjes uitdraaide op geweld. De relschoppers richtten een spoor van vernieling aan. De politie verrichtte zeker 74 arrestaties.