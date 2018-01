Problemen in wintersportgebieden door hevige sneeuwval

In het Franse plaatsje Tignes is het goed raak. Na een heftige storm, met windstoten tot 200 kilometer per uur, mogen bezoekers hun hotel of appartement niet meer uit. Wie beelden van het gebied ziet, moet goed kijken om huizen te onderscheiden in de sneeuwmassa.



Ook op de bekende wintersportlocatie Val Thorens is het raak. De weg tussen het dorp en het nabijgelegen Les Menuires is afgesloten wegens de sneeuwval. Inmiddels mogen bezoekers wel weer naar buiten, al wordt hen aangeraden om zeer voorzichtig te zijn. Volgens de Facebookpagina van het skigebied is er op het moment een zeer groot lawinegevaar.