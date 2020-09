Problemen met ‘Nederlands’ coronavaccin: Proefpersoon kreeg ontsteking aan ruggenmerg

UPDATEFarmaceut AstraZeneca heeft proeven met een mogelijk coronavaccin stilgelegd nadat een proefpersoon een ontsteking aan het ruggenmerg heeft opgelopen. Dat meldt The New York Times .

Dinsdagavond maakte AstraZeneca bekend de vaccinproeven tijdelijk te staken vanwege veiligheidsredenen. De Britse farmaceut was bezig aan de laatste testfase van een coronavaccin dat in Oxford is ontwikkeld. Talloze landen, waaronder Nederland, hebben al miljoenen doses van het Oxford-vaccin besteld. Op basis van afspraken die binnen de Europese Unie zijn gemaakt, zou ons land straks maximaal 15,5 miljoen vaccins ontvangen.

Bij de proefpersoon in kwestie is myelitis transversa geconstateerd, vertellen ingewijden aan de krant. Dat is een zeldzame ontsteking van het ruggenmerg die bij complicaties kan resulteren in een volledige verlamming. De ontsteking is het gevolg van een virusinfectie, maar kan in zeer uitzonderlijke gevallen ook een bijwerking van een vaccin zijn. Zo zijn gevallen bekend van patiënten die de ontsteking kregen nadat ze een Hepatitis A-vaccin kregen toegediend.

‘Stopzetten is routineprocedure’

AstraZeneca wil niet bevestigen dat het om myelitis transversa gaat. Ook is vooralsnog niet duidelijk of er überhaupt een verband bestaat met het coronavaccin. Het tijdelijk stopzetten van de vaccinproeven is een routineprocedure die moet plaatsvinden als een proefpersoon een ‘potentieel onverklaarbare ziekte oploopt’, benadrukt de farmaceut in een officiële verklaring. ‘In studies met veel mensen kan het gebeuren dat iemand ziek wordt, maar het moet onafhankelijk en zorgvuldig worden onderzocht.’ Een onafhankelijke medische commissie doet nu onderzoek naar de kwestie.

Het Oxford-vaccin wordt door deskundigen getipt als grote kanshebber om als eerste de markt op te kunnen. Dat zou mogelijk dit jaar zelfs al kunnen gebeuren. Of de tijdelijke stop consequenties heeft, moet nog blijken. AstraZeneca hoopt dat ‘het tijdspad zo min mogelijk wordt vertraagd’ maar benadrukt dat ‘veiligheid boven alles gaat'.

‘Dit kan gewoon gebeuren’

Marjolein Kikkert, moleculair viroloog van het Leids Universitair Medisch Centrum, schrikt niet meteen van het nieuws. ,,Dit soort dingen kan gewoon gebeuren tijdens fase 3-studies", zegt ze. ,,Het komt niet heel vaak voor, maar af en toe wel. Je doet een studie met 30.000 mensen, dan kan het zo zijn dat één van hen in het ziekenhuis belandt. Dat hoeft natuurlijk niet meteen met het vaccin te maken te hebben. En als ik de berichten lees, heb ik het idee dat men ook denkt dat dat niet zo is. Maar het moet natuurlijk wel zeer grondig worden onderzocht. Je wil niet dat het wél door het vaccin komt, en dat je toch doorgaat. Daarom is het heel goed dat dit gebeurt.”

De Amerikaanse farmaceut Moderna, dat ook in een vergevorderd stadium van een coronavaccin is, laat in een reactie weten dat de ontwikkelingen bij AstraZeneca geen consequenties heeft voor hun vaccinproeven.

