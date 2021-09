Proces tegen arts die Nederlandse coronapatiënt zou hebben gedood: weduwe doet in tranen haar verhaal

De weduwe van een Rotterdamse coronapatiënt heeft vandaag voor het eerst getuigd tijdens het proces tegen de Duitse arts die haar man een dodelijke injectie zou hebben gegeven. Volgens hem was de behandeling van de ernstig zieke Ronald B. (47) ‘uitzichtloos’ en wilde hij diens lijden verlichten na het uitzetten van de apparatuur. ,,Het was een grote puinhoop’’, verklaarde de moeder van twee jonge kinderen in de rechtszaal in Essen.

De 42-jarige vrouw moest haar getuigenis soms in tranen afbreken. De herinneringen aan de bewuste dag, vrijdag 13 november, zijn nog te vers en liggen nog te gevoelig. De Nederlandse maakt de dienstdoende artsen veel verwijten. ,,Het was een grote puinhoop. Ze hebben niet rustig met ons gesproken’’, hoorde de WDR haar zeggen. Ze had naar eigen zeggen niet het gevoel dat ze wist wat er ging gebeuren.

De echtgenote was in het gezelschap van haar zwager en schoonzus. Ze spraken amper Duits. Hoofdarts Andreas B. (45) sprak slechts gebrekkig Engels. Een assistent-arts van een andere afdeling gaf een geïmproviseerde vertaling. Door deze gang van zaken had de vrouw ‘eigenlijk het gevoel niet goed betrokken te zijn geweest bij de vraag of de apparatuur definitief moest worden losgekoppeld.’

Apparatuur uitgezet

Een dialyseapparaat reinigde het bloed van haar echtgenoot, een Ecmo-apparaat - een vereenvoudigde vorm van een hartlongmachine voorzag het van zuurstof omdat de beademing niet volstond. Daarnaast had een schimmel zijn longen geïnfecteerd, een veel voorkomende complicatie bij coronapatiënten, en bloedde hij uit zijn neus en mond, schreef Die Zeit in juli op basis van de honderd pagina's tellende aanklacht tegen de hoofdarts.

Andreas B., intensivist en anesthesioloog, gaf de echtgenote te verstaan ​​dat er geen uitzicht meer was op genezing van haar man. Volgens de aanklacht staat vast dat de vrouw uiteindelijk instemde met het uitzetten van de apparatuur. Na het aantrekken van beschermende kleding tegen het coronavirus ging ze met haar schoonzus de ziekenhuiskamer in om afscheid te nemen. De hoofdarts zette daarna de hartlongmachine uit. Vervolgens daalden de hartslag en bloeddruk van Ronald B. en even later was hij overleden. Volgens de schoonzus, zelf een verpleegster, daalden de waarden sneller dan ze gewend was.

Kaliumchloride

Na de getuigenis van B.'s echtgenote, verzekerde de verdachte haar er opnieuw van dat hij zich aan de afspraken van het afdelingsteam had gehouden. De omstreden injectie die hij de Nederlander toediende, bevatte naast sufentanil, sedalam en clonidine - gebruikelijke pijnstillers en kalmerende middelen - ook kaliumchloride, verklaarde een verpleegkundige die getuige was van het overlijden tegenover de politie. Een overdosis daarvan zou tot hartritmestoornissen of een onmiddellijke hartstilstand leiden. In dat geval is geen sprake van passieve euthanasie, wat is toegestaan in Duitsland, maar van strafbare actieve euthanasie. Als een arts dat op eigen gelegenheid doet, maakt hij zich schuldig aan doodslag.

Andreas B. blijft erbij dat hij niet schuldig is aan doodslag omdat de geïnjecteerde cocktail niet dodelijk was voor de terminaal zieke Covid-patiënt. De apparatuur die hem in leven hield was immers al uitgeschakeld. Maar omdat hij medelijden had met de nabestaanden en het lijden van hun dierbare wilde verkorten, wilde hij met de injectie tonen dat hij alles voor hen had gedaan.

Nog twee gevallen

Het OM beschuldigt Andreas B. van nog twee gevallen van doodslag bij ernstig zieke coronapatiënten die volgens het OM ‘vergelijkbaar’ zijn. Het gaat om een 65-jarige man die op 4 november stierf en om een 50-jarige man die op 17 november overleed. In beide zaken is het bewijs nog niet genoeg om ze voor de rechter te brengen.

