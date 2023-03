Prominente politica in Tanzania wil homo’s laten castreren

oorlog oekraïne LIVE | Tank in museum Groesbeek besmeurd met ‘Z’-sym­bool, Zelenski legt nieuwe sancties op

Het is niet uitgesloten dat Duitsland volgende winter kampt met een gastekort. Dat meldt de voorzitter van BNetzA, Klaus Müller, in de Duitse krant Rheinische Post. BNetzA is de federale toezichthouder voor energie, gas, telecom, post en spoorwegen.Volg alle ontwikkelingen in ons liveblog hieronder.