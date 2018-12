Protest Parijs ontspoord: Arc de Triomphe beschadigd, bijna 300 arrestaties

update+videoDe betoging van de ‘gele hesjes’ in Parijs is zaterdag volledig ontspoord. Tientallen auto’s gingen in vlammen op, bij banken werden ruiten ingegooid en straatmeubilair werd vernield. Demonstranten zijn ook de Arc de Triomphe binnengegaan. President Macron noemt de rellen ‘op geen enkele manier te rechtvaardigen’

Op videobeelden op de Franse zender TF1 is te zien hoe demonstranten op grote hoogte bovenop de Arc de Triomphe lopen en zitten. Ook is te zien hoe binnen een beeld verwoest is, en er een enorme ravage is aangericht. Op sociale media spreken landgenoten schande van het vernielen van het monument.

De Franse autoriteiten konden niet voorkomen dat de demonstranten de Arc de Triomphe binnengingen, meldt minister Christophe Castaner van Binnenlandse Zaken. Ze hebben daar ook met graffiti gespoten. Volgens de minister hebben relschoppers zich onder de ‘normale’ demonstranten gemengd. Inmiddels zou de politie het monument weer onder controle hebben.

Onrustig

Het is al voor de derde dag op rij zeer onrustig in Frankrijk. Tienduizenden mensen gingen de straat op. Volgens de politie vielen er ongeveer 100 gewonden, onder wie 20 agenten. In de hoofdstad zijn bijna 300 mensen gearresteerd. Het protest vindt plaats op plekken die populair zijn bij toeristen, zoals de Champs-Elysees. Tenminste 19 metrostations in Parijs zijn gesloten, meldt het Franse BFM TV.

Persbureau Reuters meldt dat er ook een gebouw in de buurt van de Arc de Triomphe in brand is gestoken. Demonstranten zouden een geweer van de politie hebben geconfisqueerd. Sommige actievoerders bekogelden de politie en wierpen barricades op. De politie heeft moeite om de boel onder controle te krijgen. De autoriteiten stellen dat er radicale groepen onder de demonstranten zijn.

Boos

De demonstranten zijn boos over stijgende belastingen en brandstofprijzen. President Macron liet vanuit Buenos Aires, waar de G20 bijeen is, weten het geweld absoluut onaanvaardbaar te vinden. Hij kondigde spoedberaad van Franse ministers aan.

Burgemeester Anne Hidalgo zei diep bedroefd te zijn over de gewelddadigheden en roept de demonstranten op naar huis te gaan. Premier Edouard Philippe sprak van ,,uitzonderlijke gewelddadigheden’’.

In andere Franse steden werd ook geprotesteerd, maar daar ging het er rustiger aan toe.

Macron

De Franse president Emmanuel Macron vindt dat dat de golf van geweld en vandalisme in Parijs vandaag op geen enkele manier te rechtvaardigen was.,,Geen enkele reden rechtvaardigt dat de veiligheidstroepen worden aangevallen, winkels worden geplunderd, openbare of particuliere gebouwen in brand worden gestoken, voetgangers of journalisten worden bedreigd of dat de Arc de Triomphe wordt bezoedeld”, aldus Macron op een persconferentie in Buenos Aires, waar hij de G20-top bijwoonde.

Eerder vandaag was het ook al onrustig in Parijs:

