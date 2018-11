Protestactie gele hesjes in Brussel escaleert, politie zet waterkanon in

De betoging begon met de bezetting van een belangrijk kruispunt in de stad door zo’n tweehonderd ‘gele hesjes’. De groep groeide later uit tot vijfhonderd mensen. Rond 13.30 uur werd de manifestatie overgenomen door gemaskerde mannen die de politie bekogelden met stenen en dranghekken, schrijft Het Laatste Nieuws. De betogers hebben daar een spoor van vernielingen achtergelaten. Er liggen hekken, tegels, stenen, losgerukte verkeersborden en -lichten op straat, blijkt uit beelden op sociale media.

De politie heeft het waterkanon ingezet om de betogers te bestrijden. Ook gebruikt de politie traangas om de mensen in gele hesjes op afstand te houden en de groep uiteen te drijven. De relschoppers dragen ter voorbereiding zwembrillen en gasmaskers.

Volgens Het Laatste Nieuws is er een harde kern betogers die een kruispunt in de stad heeft bezet. Ze vernielden twee geparkeerde politievoertuigen en staken ze in brand. Als gevolg van de vernielingen heeft de politie extra manschappen, waterkanonnen en de bereden politie ingezet. Ook hangen er politiehelikopters boven de groep relschoppers.

Volledig scherm Protestactie van de ‘gele hesjes’ in Brussel vernielen een politieauto. © REUTERS Volgens de politie zijn ongeveer zestig mensen opgepakt wegens het verstoren van de openbare orde en vernieling.

Verkeershinder

Met hekken is de Wetstraat, waar veel gebouwen van zowel de Belgische regering als de Europese instellingen staan, voor het verkeer volledig afgesloten. Door de acties is de verkeerschaos groot. Zes verkeerstunnels richting het centrum zijn afgesloten en auto’s en bussen worden omgeleid. Ook het tram- en metroverkeer in de stad is verstoord. Op bevel van de politie is er geen tramverkeer in een deel van de stad, meldt personenvervoerder MIVB op Twitter.



De actievoerders richten zich voornamelijk tegen de Belgische regering en eisen het aftreden van premier Charles Michel. Ze zijn het niet eens met de stijgende kosten voor levensonderhoud. De politie gaf eerder deze week toestemming voor een protestactie maar die werd daarna door organisatoren weer geannuleerd.

Frankrijk

De actie in Brussel volgt het voorbeeld van protesten in Frankrijk. De protesten tegen het beleid van de liberale regering van president Emmanuel Macron zijn in november losgebarsten met de beweging van de ‘gilets jaunes’ (gele hesjes). Die is voornamelijk op sociale media ontstaan en betoogt chaotisch met blokkades van het verkeer tegen de steeds hoger wordende brandstofprijzen. De eerste nationale protestdag van de gele hesjes bracht 17 november bijna 300.000 betogers op de been. Een week later waren er naar schatting 100.000 ‘gilets jaunes’ op straat.



De sociale onrust heeft in Frankrijk ook tot protesten onder scholieren geleid. Franse media meldden op tal van middelbare scholen acties waarbij scholieren de onderwijsinstelling blokkeren. Ook studenten zijn vandaag gaan demonstreren. Hun acties richten zich vooral tegen omstreden onderwijshervormingen en tegen ,,het ultraliberale beleid van de regering’' zoals een bond van scholieren meldde.



Morgen is volgens de berichten van de ‘gilets jaunes’ de derde nationale protestdag, met als ‘epicentrum’ Parijs. Scholieren- en studentenorganisaties hebben net als de vakcentrale CGT aangekondigd zaterdag ook te gaan demonstreren. De CGT vooral voor hogere lonen.

De politie gebruikt traangas bij confrontaties tijdens protestactie van de 'gele hesjes' in Brussel.

Protestactie van de 'gele hesjes' in Brussel.

Een protestmars van de 'gele hesjes' loopt door Brussel.