Protesten in Egypte tegen al-Sisi; zakenman roept op tot ‘mars van een miljoen’

Dief stelt vrouw voor onmogelij­ke keuze: verkrach­ting, incest of dood

1:04 De politie in New York heeft een man opgepakt wegens verkrachting van een vrouw. De man wist het huis binnen te dringen door zich voor te doen als bouwvakker en gaf de vrouw vervolgens drie opties: verkrachting, moord of seks met haar zoon.