Puerto Rico getroffen door zware aardbeving: 6,4 op de schaal van Richter

Het eiland Puerto Rico, ten oosten van Cuba, is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 6,4 op de schaal van Richter. Volgens de autoriteiten heeft de zeebeving, even ten zuiden van het eiland op een diepte van ongeveer tien kilometer, in sommige gebieden grote schade aangericht. Zo raakte een van de belangrijkste elektriciteitscentrales beschadigd.

De centrale zou volgens de jongste berichten niet verloren zijn en later vandaag met enige technische aanpassingen weer stroom op kunnen wekken. Na de beving was sprake van ettelijke naschokken die varieerden in kracht: 5,6 en later 4,5 op de schaal van Richter. Na de eerste beving gingen meteen de sirenes voor tsunamigevaar bij Puerto Rico en de dichtbij gelegen Maagdeneilanden af, maar het risico op een vernietigende vloedgolf bleek uiterst klein. Van een tsunami is geen sprake geweest, zo melden lokale media.

Volgens Nelson Torres, burgemeester van de plaats Guayanilla, is door de aardbeving de kerk in zijn stad compleet ingestort en is er op het eiland veel schade aan wegen. Víctor Huérfano, directeur van een organisatie van seismologen op het vrijstaatje Puerto Rico, vertelde persbureau AP dat het erg moeilijk is om informatie over schade en het aantal gewonden te krijgen omdat de communicatiesystemen op een groot deel van het eiland zijn uitgevallen. De schade zou het grootste zijn in de zuidelijke kuststad Ponce.

Blijf kalm!

De gouverneur van Puerto Rico, Wanda Vasquez, stelde vanmorgen dat er nog geen meldingen zijn geweest over dodelijke slachtoffers. Zij spoorde de burgers aan kalm te blijven en zoveel mogelijk buiten te blijven omdat beschadigde gebouwen kunnen instorten. Puerto Rico werd gisteren ook al getroffen door een aardbeving die iets lichter (5,8) was dan die van vanmorgen. Die beving leidde ook tot stroomuitval, kleine aardverschuivingen en ingestorte gebouwen.

De aarde beeft al sinds 28 december in de zuidelijke regio van Puerto Rico. Volgens experts heeft dat te maken met de Noord-Amerikaanse plaat en de Caribische plaat die elkaar ter hoogte van het eiland met grote kracht raken. Een van de grootste en meest schadelijke aardbevingen die Puerto Rico trof, vond plaats in oktober 1918. Die beving aan de noordwestkust had een kracht van 7,3 en veroorzaakte een vloedgolf waardoor 116 mensen werden gedood.

Volledig scherm © REUTERS