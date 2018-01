Puigdemont: Ik kan Catalonië leiden vanuit Brussel

De uitgeweken ex-premier van Catalonië, Carles Puigdemont, heeft tegen de Catalaanse omroep gezegd het best mogelijk is de regioregering vanuit België te leiden.

,,Het is zelf veel makkelijker die functie in Brussel te bekleden dan in een Spaanse cel", aldus Puigdemont.

Puigdemont wordt door de Spaanse justitie gezocht wegens een reeks strafbare feiten, gepleegd toen hij als regiopremier in oktober met een illegaal referendum Catalonië van Spanje wilde afscheiden.

Catalonië is 27 oktober overgenomen door de Spaanse regering die er in december verkiezingen liet houden. In die stembusgang zijn de krachtsverhoudingen in het regioparlement echter nauwelijks veranderd.

Net als in 2015 kregen de separatisten en hun extreemlinkse bondgenoot CUP (Kandidatuur Volkseenheid) samen circa 47,5 procent van de stemmen. En door het kiesstelsel verwierven ze weer een meerderheid in het 135 zetels tellende parlement. Puigdemonts PDeCat (Democratische Europese Catalaanse Partij) en de ERC (Republikeins Links) van de gevangen zittende ex-vicepremier Oriol Junqueras hebben nu samen 66 zetels en de CUP vier. De separatisten willen het liefst de in oktober afgezette regering herstellen.

Debat

Woensdag is het vorige maand gekozen Catalaanse parlement voor het eerst bijeengekomen. De separatistische partijen hebben duidelijk gemaakt dat ze Puigdemont weer als premier willen. Maar de Spaanse regering zou de regio blijven besturen als die weer als regeringsleider wordt opgevoerd. De parlementariërs hebben volgens de regels tot 6 februari de tijd om over de aanstelling van een nieuwe Catalaanse premier te debatteren en tot 7 april om hem te installeren.