Puigdemont: Onafhankelijkheid Catalonië kwestie van dagen

Botresten op Aruba zijn niet van vermiste Natalee Holloway

14:28 De botresten die door vader Dave Holloway en een privédetective zijn gevonden in een Arubaans park, zijn niet van de in 2005 op het eiland verdwenen Natalee Holloway. Dat stelt een forensisch expert. Daarmee is er nog altijd geen duidelijkheid over het lot van de Amerikaanse tiener.