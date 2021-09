Puppy leert voor het eerst lopen na operatie aan pootjes die ondersteboven stonden

Normaal staan de voorpoten van honden naar beneden, maar de Rat terriërpuppy Siggi werd geboren met haar pootjes naar boven. Dit zou het doodvonnis kunnen betekenen voor de jonge hond, maar Siggi werd gered en naar Oklahoma gebracht. Het is de tweede keer dat een puppy er voor deze aandoening is behandeld.

Dr. Erik Clary van het State University's College of Veterinary Medicine in Oklahoma legt in een persbericht uit dat het probleem hem zit in de ellebogen. ,,We snappen nog niet helemaal waarom, maar van deze patiënten gaan de ellebogen in een vroeg stadium uit de kom, waardoor ze gaan draaien. Hierdoor kunnen de honden niet lopen.”