Pyjamafeestje van vijf tienermeisjes eindigt in nachtmerrie: gewapende bende overvalt huis

Taliban echt gematigder of is het slimme communica­tie? 'Wanhoop die we zien is niet voor niets’

19 augustus De moslimfundamentalistische organisatie die we associeerden met boerka's en stenigingen, schermt nu met vrouwenrechten en belt live in bij de BBC. Zijn de taliban echt veranderd, of strooien ze ons zand in de ogen met een slimme communicatiestrategie? ,,Het laatste wat ze kunnen gebruiken is een isolement, zoals in de jaren 90.’’