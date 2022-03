Raad van Europa-voorzitter: ‘Kremlin had op vrienden gerekend maar heeft er niet veel meer over’

SP’er Kox, sinds eind januari voorzitter van de parlementaire assemblee van de Raad van Europa, heeft de oorlog in huis. Zowel Rusland als Oekraïne zetelt in zijn assemblee, al is de Russische delegatie – 18 leden, 18 plaatsvervangers – sinds 25 februari geschorst. De enige Rus in Straatsburg is nog de rechter in het Hof. Kox: ,,Want die zit daar voor Europa, niet voor Rusland.” En kaart daardoor mede de Russische aanvallen op burgers en burgerdoelen in Oekraïne aan.