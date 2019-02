Raadsman Cohen zegt het echt: Trump is leugenaar, oplichter en racist

Voor de Republikeinen zijn de ontboezemingen van Cohen niet fijn. Bijna niemand kent Trump zo goed als de advocaat die tien jaar voor hem werkte. Politici uit Trumps entourage waren ook al begonnen met tegenvuur. Cohen werd meteen bij de eerste vragen weggezet als iemand die gefrustreerd zou zijn omdat hij door Donald Trump was overgeslagen bij benoemingen in het Witte Huis. Tijdens de hoorzitting werd door Mark Meadows benadrukt dat Cohen een ‘patroon van persoonlijke hebberigheid en misleiding’ aan de dag had gelegd in het verleden. Een ander Republikein, Matt Gaetz, dreigde eerder buitenechtelijke escapades van Cohen te onthullen. Met als bedoeling Trumps achterban ervan te overtuigen dat Cohen zelf de meesteroplichter is die Trump nu van alles in de schoenen schuift, zodat hij korter moet zitten. Volgens Democraten was dit een poging Cohen, te intimideren. Hij vertelt niks nieuws, klinkt het aan Republikeinse kant, bovendien is Cohen een veroordeelde leugenaar. Veel van wat de advocaat zegt - zijn verklaring is uitgelekt - zegt, is inderdaad al op de een of andere manier naar buiten gekomen.