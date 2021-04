Race tegen de klok: komende nacht geen zuurstof meer voor bemanningsleden vermiste onderzeeër

Bemanning vermiste onderzee­boot heeft nog slechts twee dagen zuurstof

22 april De bemanning van de vermiste Indonesische onderzeeër beschikt in elk geval nog tot zaterdag over zuurstof. Dat meldt de marine, die een grote zoekactie is begonnen om de 44 jaar oude KRI Nanggala-402 op te sporen. De duikboot met 53 bemanningsleden verdween gisteren tijdens oefeningen ten noorden van Bali.