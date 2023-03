Ramp op ramp voor Turkije: aardbevingsgebied getroffen door overstromingen

Ruim een maand na de verwoestende aardbevingen in Turkije, staat een deel van dat getroffen gebied nu onder water door hevige regenval. Lokale media delen beelden van compleet ondergelopen straten en wegdrijvende auto’s. Met name de regio Sanliurfa heeft last van de overstromingen.