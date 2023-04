Rapport: katholieke priesters Maryland misbruikten 600 kinderen

Minimaal 4800 gevallen van misbruik in Portugese kerk sinds 1950: ‘Mijn moeder geloofde me niet’

Binnen de Rooms-Katholieke kerk in Portugal hebben zich sinds 1950 minstens 4815 gevallen voorgedaan van seksueel misbruik van kinderen. Dat schat een onderzoekscommissie, die in ongeveer een jaar tijd 512 getuigenissen heeft vastgelegd van mensen die zeggen slachtoffer te zijn geweest van seksueel misbruik in de kerk.