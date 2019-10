Rechter: ‘België moet Syriëstrijdster en haar kinderen terughalen’

De Belgische staat moet een Belgische Syriëganger en haar twee kinderen terughalen uit een Syrisch detentiekamp. Dat heeft een rechtbank in Brussel gisteren in kort geding besloten, melden Belgische media. Morgen dient in Nederland een soortgelijk kort geding: 23 Nederlandse Syriëgangers willen dat Nederland hen en hun 55 kinderen terughaalt.

De Belgische Hafsa Sliti (23) zit sinds begin vorig jaar samen met haar twee kinderen in het detentiekamp Al Roj in Noord-Syrië. Momenteel zijn Koerdische troepen nog de baas in dat kamp. Sliti sloot zich in januari 2015 aan bij IS en belandde in het kamp toen de terreurgroep steeds meer terrein verloor.

De vrouw zei in een interview spijt te hebben van haar daden en terug te willen naar België om daar berecht te worden. Volgens haar advocaat is de situatie in kamp Al-Roj dramatisch en lopen haar kinderen gevaar. België kan hen terughalen, betoogde de advocaat, het deed het namelijk eerder met zes Belgische weeskinderen van omgekomen jihadisten in het gebied.

Terughalen binnen 75 dagen

De rechter heeft geoordeeld dat de kinderen inderdaad recht hebben op bescherming van de Belgische staat. De overheid krijgt daarom 75 dagen de tijd om alles in het werk te stellen om de vrouw en haar kinderen terug te halen. De Staat kan in hoger beroep tegen de uitspraak, maar moet ondertussen wel aan de slag.