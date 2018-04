'Rechter genadig voor Nederlandse advocaat in ruil voor Trump-deal'

Van der Zwaan kwam in de problemen omdat hij eerder had gelogen in dat lang lopende onderzoek. De 33-Nederlander, geboren in Brussel, getrouwd met een Russische, woonachtig in Londen maar met de Nederlandse nationaliteit, geldt als een kleine vis in ‘Russiagate. De ‘gefortuneerde advocaat deed onder meer zaken met Rick Gates, voormalig baas van Donald Trump verkiezingscampagne en met ‘persoon A’. De laatste is de codenaam van iemand die zou hebben gewerkt voor de GRU, de Russische militaire inlichtingendienst. De Nederlander loog over zijn contacten met beiden in eerdere gesprekken met aanklager Mueller. Ook vernietigde hij e-mails en hinderde hij feitelijk het onderzoek. Daarop staat vijf jaar cel.