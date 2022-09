Rechter: justitie VS mag verder met onderzoek naar Trump-documenten

Het onderzoek naar de meer dan 11.000 overheidsdocumenten die de FBI begin augustus vond in Trumps onderkomen Mar-a-Lago werd stilgelegd op verzoek van de advocaten van de oud-president. Een rechter oordeelde eerder nog dat gewacht moest worden met het onderzoek totdat een onafhankelijk arbiter (special master) de kans had gekregen het bij de huiszoekingen gevonden materiaal te beoordelen.

Gepensioneerde rechter New York doet onderzoek naar in beslag genomen documenten Trump

Vorige week werd die arbiter, oud-rechter Raymond Dearie, aangesteld nadat hij was voorgedragen door het advocatenteam van Trump. Hij heeft de bevoegdheid gekregen om gevonden documenten bij de overheid weg te houden vanwege bijvoorbeeld het zogenoemde voorrecht van de uitvoerende macht (executive privilege). Toch oordeelde de federale hogere rechtbank woensdag dat het ministerie van Justitie in de tussentijd verder mag gaan met het onderzoek.

Het strafrechtelijk onderzoek naar Trump gaat onder meer over de vraag of er vertrouwelijke papieren zijn achtergehouden en of er geprobeerd is een federaal onderzoek te dwarsbomen. Beide vergrijpen zijn strafbaar. Volgens Trump heeft hij tijdens zijn presidentschap voor gezorgd dat de documenten niet meer geheim zijn, maar volgens de rechtbank is daar geen bewijs voor gevonden.

De hervatting van het onderzoek is een domper voor Trump, die momenteel rally's houdt in Republikeinse staten en interesse lijkt te hebben in een gooi naar een tweede termijn in het Witte Huis, hoewel hij zich nog niet officieel kandidaat heeft gesteld. In New York worden Trump en zijn familie, die de Trump Organization runnen, tevens beschuldigd van grootschalige fraude. Strafrechtelijke vervolging kan zijn presidentiële ambities dwarsbomen.