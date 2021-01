Rechter New York fluit Trump terug: sancties tegen ICC in Den Haag zijn onwettig

Onduide­lijk­heid over dood Bondgirl Tanya Roberts (65)

3:10 Tanya Roberts, de Amerikaanse actrice die Bondgirl Stacey Sutton speelde in A view to a kill (1985), is toch nog niet overleden. Haar vriend en vertegenwoordiger Mike Pingel verklaarde maandag tegenover entertainmentsite TMZ dat ze zondag in een ziekenhuis was gestorven, maar zegt nu dat de 65-jarige Roberts nog leeft. Haar toestand is nog wel steeds kritiek.