Rechter schrapt verklaring dat Ivana Smit nog leefde na val

Rechter Mahyon Binti Talib pakte een roze stift en zette letterlijk een streep door de verklaring die Zunaizah Binti Hilmi (30) vrijdag gaf. Die verklaring stond lijnrecht tegenover de visie van de Nederlandse patholoog Frank van de Goot. Hij zal later vandaag verklaren dat het 18-jarige fotomodel al dood was toen ze over de rand van het balkon ging en dat er toen al lijkstijfheid was ingetreden.

Zunaizah Binti Hilmi kwam in de problemen toen advocaat Sankara Nair vanochtend zijn kruisverhoor begon. Hij vroeg de patholoog naar het begin van de autopsie die volgens haar verslag op 8 december 12 uur was begonnen. Hoe kon het dan dat op de eerste foto Ivana’s horloge om haar linkerpols op 11:37 uur stond. Nair redeneerde terug in de tijd om het tijdstip van overlijden vast te stellen. Hij liet haar ook zeggen dat rigor mortis al binnen een halfuur in kan treden. Hij vroeg door over de feiten die ze geconstateerd had en haar interpretaties ervan. Na een paar vragen antwoordde de patholoog dat ze geen antwoord meer wilde geven. Ze verwees naar haar chef. Haar baas staat ook op de getuigenlijst, maar naar verluidt komt hij niet. Ze zei nog twee keer dat ze geen antwoord wilde geven.

Quote Ik wil graag alle meningen die ik de rechtbank heb gegeven terugtrek­ken Zunaizah Binti Hilmi

Na een paar minuten zat de patholoog zo in de hoek dat ze zei: ,,Ik wil graag alle meningen die ik de rechtbank heb gegeven terugtrekken.’’ Dus haar eerdere interpretatie dat Ivana nog niet dood was in het appartement; dat ze na een val van 42 meter nog enkele minuten leefde; en dat het gevonden bloed bij de organen bij leven ontstaan is: het is geschrapt door de rechter. Het kruisverhoor was na tien minuten achter de rug.

Frank van de Goot en de Nederlandse politie attaché zaten in de rechtszaal met open mond te kijken naar de gang van zaken.

,,Het ging heel snel,’’ zegt oom Fred Agenjo. Hij had gisteren twee uur lang de aanpak besproken met Frank van de Goot en Nair. ,,Nair had voldoende munitie om de verklaring aan te pakken, maar dat was allemaal niet meer nodig.’’

Het schrappen van de meningen van de Maleisische patholoog is de zoveelste bizarre wending in het proces rond de dood van Ivana Smit. De tiener overleed vorig jaar in de ochtend van 7 december. In de nacht ervoor was ze op stap geweest met een Amerikaans echtpaar. Alex en Luna Johnsons zeiden tegen de politie dat ze niets hebben gemerkt van de val omdat ze sliepen. De familie Smit denkt dat Ivana in het appartement al is overleden en dat ze daarna over de rand is gegooid. De Smit familie vermoedt dat de Johnsons via omkoping het onderzoek hebben willen sturen. Ook de Johnsons zijn opgeroepen om te getuigen, maar zij weigeren te komen.

Leken

Volledig scherm De Maleisische topadvocaat Sankara Nair. © Ton Voermans Agenjo: ,,Ik sluit niet uit dat een deel van de verklaring van de patholoog haar werd opgedrongen. Dat haar is verteld: Dit moet de uitkomst worden. Waarschijnlijk dacht ze: Ik ben de patholoog, ik kan al die leken onder tafel praten.’’ De familie Smit was bevreesd dat de belangrijke getuigenis van Van de Goot weg zou vallen tegen de Maleisische. Wie zou de rechter dan geloven: de eigen patholoog of die ingevlogen Nederlander?

Met Nair heeft de familie Smit een topadvocaat ingehuurd. Hij is een gevreesd ondervrager. In Maleisië is hij vooral bekend vanwege het feit dat hij politicus Anwar Ibrahim uit de cel kreeg. De voormalig vice-premier zat vast wegens een veroordeling voor sodomie. Nair toonde zijn onschuld aan. De berechting was een politiek proces om de machtige oppositieleider monddood te maken. Anwar kreeg een koninklijk pardon. Hij is kandidaat om de volgende premier van Maleisië te worden.

Anderhalve week geleden maakt Nair ook gehakt van de verklaring van Adam White, een vriend van Ivana en de Johnsons. Van White’s verklaring dat Ivana een op drugs en seks belust feestbeest was, bleef niets over.