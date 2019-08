Rechter spreekt snelheidsovertreder (96) vrij die haast had om gehandicapte zoon naar arts te brengen

In een filmpje van de vrijspraak, dat in korte tijd al door minstens 25 miljoen mensen is gezien, vertelt meneer Coella (de verdachte) dat hij eigenlijk nooit rijdt. ,,Ik doet het alleen als het strikt noodzakelijk is”, aldus de man die de rechter vervolgens uitlegt dat zijn zoon gehandicapt is. ,,Hij heeft ook nog kanker en moet elke twee weken voor bloedonderzoek naar een arts.”

De zoon hoorde het lachend aan, waarna de rechter de wat angstig ogende 96-jarige meldde dat hij geen straf krijgt en door kan gaan met zorgen voor zijn zieke zoon. ,,Ik wens u veel geluk en geef u de zegen van God. U moet wel blijven opletten, maar dit is u vergeven.” Caprio is in de VS een bekende rechter, omdat hij op tv te zien is in het ABC-programma Caught in Providence waarin hij doorgaans recht spreekt met een groot hart. Sinds dit optreden wordt hij in Amerika helemaal op handen gedragen.