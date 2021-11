Rechter: Weduwe Kobe Bryant moet verslagen van psycholoog laten zien

De rechter zegt de therapieverslagen nodig te hebben om te kunnen beoordelen of de weduwe recht heeft op een schadevergoeding, schrijft persbureau AP. Byrant eist miljoenen dollars vanwege het emotionele leed dat haar is toegebracht door hulpverleners die van de crash foto‘s hebben gemaakt en gedeeld. Haar advocaten beriepen zich op het patiëntgeheim, maar daar gaat de rechter niet in mee. Alle verslagen sinds 2017 - drie jaar vóór de dood van haar man en kind - moeten naar de rechtbank worden gestuurd.

In januari 2020 kwamen basketballer Bryant en zijn 13-jarige dochter Gianna om bij een tragisch helikopterongeluk in de buurt van Los Angeles. Vanessa hoorde van een assistent dat er een ongeluk was geweest, vertelde ze vorige maand in de rechtbank, maar ze wist toen nog niet hoe het met Kobe en Gianna ging. Rond hetzelfde moment deelde entertainmentwebsite TMZ online het nieuws dat Kobe was overleden. De weduwe zegt dat ze, nog voor ze van de hulpdiensten hoorde dat haar man en dochter waren overleden, meldingen zag binnenkomen met ‘RIP Kobe’ op haar mobiel. Pas later vertelde de politie haar dat haar man en ook haar dochter waren overleden.

Volledig scherm Kobe Bryant met zijn Oscar voor beste korte animatiefilm met zijn vrouw Vanessa. © REUTERS

Al snel gingen er foto's van de crash rond op social media. Door de foto's heeft Vanessa last van angst- en paniekaanvallen, stelt haar advocatenteam, en heeft ze moeite met slapen. Volgens de advocaten van de hulpverleners wordt die stress niet veroorzaakt door de crashfoto's, maar door de dood van haar geliefden. Gespreksverslagen met haar psychotherapeut zouden dat duidelijk moeten maken.

,,We leven ten diepste mee met het enorme verlies dat mevrouw Bryant lijdt, maar het is niet meer dan standaard dat haar medische gegevens beschikbaar komen in een zaak waarin het gaat om een schadevergoedingen van miljoenen dollars”, zegt advocaat Skip Miller. De advocaten van Bryant hebben nog niet op het besluit van de rechter gereageerd.

Al kort na het ongeluk werden hulpverleners van hogerhand opgedragen om alle foto's te verwijderen die ze op hun telefoons hadden. In maart van dit jaar bleek dat de foto’s van het ongeluk toch nog intern door agenten waren gedeeld. Ook had een agent ze laten zien in een bar. Een brandweerman toonde de foto's tijdens een cocktailuurtje van een prijsuitreiking.

