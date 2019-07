Rechter weigert nieuw proces voor Mexicaanse drugsbaron El Chapo

Twee keer ontsnapt

Joaquin ‘El Chapo’ Guzman, de vroegere baas van het Sinaloa-kartel, zit momenteel vast in een zwaar beveiligde gevangenis in de wijk Manhattan in New York. In Mexico is Guzman twee keer uit een gevangenis kunnen ontsnappen: in 2001 ontsnapte hij in een wasmand en in 2015 vertrok hij via een tunnel, die zijn handlangers tot onder zijn cel hadden gegraven.