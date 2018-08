Rechter zet advocaat Johnsons rechtszaal uit

Ivana SmitDe advocaat van Alexander en Luna Johnson is bij aanvang van de vierde zittingsdag in het proces rond de dood van Ivana Smit door de rechter de zaal uitgezet.

GM Tan, de advocaat die in opdracht van de Johnsons het proces bijwoont, deelde bij aanvang mee dat zijn cliënten niet zouden komen. Vandaag niet, nooit niet. Advocaat Sankara Nair van de familie Smit ontstak in woede. ,,Deze mensen hadden het toezicht op een 18-jarig meisje dat is overleden. Ik heb zoveel vragen voor ze. En de rechtbank ook.''

Hij haalde een interview aan uit de Daily Mail, de enige keer dat de Johnsons iets over de zaak gemeld hebben. In dat interview melde Luna Johnson dat Ivana kleding van haar geleend had en was vertrokken. ,,Ze beschuldigen haar van alles. Terwijl Ivana zich niet kan verdedigen. Ze is dood.Nu de Johnsons wegblijven, maken zij zichzelf de hoofdverdachten in deze zaak.''

Officier van justitie Joy Rasan meldde dat de Johnsons gedagvaard waren om te getuigen. Die dagvaarding was niet persoonlijk overhandigd omdat het Amerikaanse stel met de noorderzon is vertrokken naar het buitenland. ,,Maar ze wisten dat ze hier moesten verschijnen, daarom is hun advocaat er ook.''

,,Dit is totaal onaanvaardbaar,'' riep advocaat Nair boos. Rechter Mahyon Binti Talib, die doorgaans rustig en beheerst spreekt. Vroeg geirriteerd waarom de Johnsons niet kwamen. Tan kwam niet met een reden. ,,Ik wil deze man niet meer hier in de rechtszaal,'' meldde Nair. ,,Ik ben het helemaal met u eens,'' reageerde de rechter met stemverheffing. ,,U kunt gaan!''