Rechter zet strafzaak tegen Weinstein door

Britse overheid past tekst aan: brexit zonder deal niet meer ‘onwaar­schijn­lijk’

15:56 De Britse overheid heeft een gids aangepast waarin burgers en bedrijven worden geadviseerd over de voorbereidingen voor een chaotische brexit zonder deal. De autoriteiten repten in de tekst eerst nog over het ‘onwaarschijnlijke’ scenario waarin het Verenigd Koninkrijk uit de EU stapt zonder akkoord over de toekomstige relatie, maar dat woord is nu geschrapt.