Rechts-conservatieve Andrzesj Duda herkozen als Poolse president

Besmette Indiase superster vraagt niet in paniek te raken als coronavi­rus uit de hand loopt

12 juli India wordt keihard geraakt door het coronavirus. Er is veel zorg nu superster Amitabh Bachchan is geveld. Na de Verenigde Staten en Brazilië staat het in de top drie van landen die de grip op verspreiding van het virus kwijt lijken te zijn.