Rechtszaak Bouterse uitgesteld door coronabesmettingen

Op de nu geschrapte zitting zouden het Openbaar Ministerie en de advocaat van Bouterse aan het woord komen. Wanneer de zaak weer op de rol komt is nog niet bekend.

Bouterse staat terecht voor zijn aandeel in de decembermoorden van 1982. Hij werd in november 2019 veroordeeld tot twintig jaar cel. Omdat hij tijdens dat proces nooit aanwezig is geweest, werd hij bij verstek veroordeeld. Daarna tekende hij verzet aan, waardoor de krijgsraad zijn zaak opnieuw in behandeling moest nemen. Bij de laatste zitting beriep Bouterse zich op zijn zwijgrecht en deed ook afstand van het recht om getuigen op te roepen.

Het aantal coronabesmettingen in Suriname stijgt nog iedere dag, woensdag kwamen er 225 nieuwe gevallen bij. Ook het aantal doden als gevolg van het virus is fors gestegen. Het aantal doden in de maand mei staat op 64, op een totaal van 268 sinds het begin van de epidemie, blijkt uit de officiële cijfers.

Minister van Volksgezondheid Amar Ramadhin noemt de situatie zeer alarmerend. Hoewel code zwart nog niet officieel is afgekondigd, moeten artsen op sommige momenten al wel keuzes maken welke patiënt als eerste de noodzakelijke zorg krijgt. Omdat de ziekenhuizen vol zijn, worden nieuwe patiënten onder meer in het gebouw van de Surinaamse Kamer van Koophandel ondergebracht.

De minister blijft het belang van vaccineren benadrukken, maar het wrange is dat Suriname niet over voldoende vaccins beschikt om volop te vaccineren. De wel beschikbare doses zijn gereserveerd voor de mensen die hun tweede prik moeten krijgen.

Op het verzoek dat Suriname ruim twee weken geleden aan de Nederlandse regering heeft gedaan om vaccins te sturen, is nog steeds geen formeel antwoord gekomen. Dit terwijl president Chan Santokhi al wel de informatie had gekregen dat Nederland zo’n 700.000 vaccins zou sturen. Wat de reden is voor het uitblijven van informatie hierover is niet duidelijk. Woordvoerders van de regering zeggen nog niets te kunnen zeggen over deze kwestie.