Record windsnelheden gemeten bij cycloon Ilsa in Australië

De opmars van China en de veranderen­de rol van Poetin zorgen voor wankelende wereldorde

De tijd dat de wereld werd geregeerd door één of twee landen is voorbij. Grote spelers trekken zich terug, uitdagers slaan toe of staan te springen. De wereldorde wordt herschikt. ,,Deze wankele wereldorde is steeds gevaarlijker”, zegt expert Naná de Graaff.