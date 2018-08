Recordvangst in Gent: 100 miljoen aan coke verstopt tussen Braziliaanse tegels

VN slaan alarm over half miljoen gevluchte Rohingya­kin­de­ren

2:05 De Verenigde Naties slaan alarm over het lot van een half miljoen minderjarige Rohingyavluchtelingen in Bangladesh. Zij leven in overvolle kampen, hebben geen toegang tot goed onderwijs en weten niet wanneer ze veilig terug kunnen keren naar hun thuisland Myanmar.