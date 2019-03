'Red witte dolfijnen van Chinese dolfinaria'

De walvissen zijn gevangen in de Zee van Ochotsk en naar de Srednaja-baai, bij de stad Nachodka, gebracht, waar ze vastzitten in bassins. Ze zijn bedoeld voor illegale verkoop aan China. Daar moeten ze in onderwatershows en oceaniums optreden. De dieren, die eind vorig jaar werden ontdekt, zijn miljoenen waard. Het zou gaan om negentig orka's en twaalf beloega's, aldus Russisch persbureau Interfax.



,,De walvissen verkeren in een slechte toestand en die wordt alleen maar beroerder'', schrijven de zoologen in hun brief aan het Russische staatshoofd. ,,Het is noodzakelijk in actie te komen.''