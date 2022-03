Redactie The Moscow Times is in Amsterdam neergestreken

De Russen zijn gekomen. Een handvol journalisten van The Moscow Times is in Amsterdam neergestreken om hun werk naar behoren te kunnen doen.

Het meeste gelezen stuk, gisteren op de site van The Moscow Times, blijft voor veel Russen onzichtbaar: ‘Militaire Operatie. Oekraïne: wat er nu speelt’. Wat er speelde was dat een man van 96, een overlevende van de concentratiekampen Buchenwald en Bergen-Belsen tot de slachtoffers behoorde van een zoveelste Russische bombardement op Charkov, de tweede stad van Oekraïne. Voor de Russische staatsmedia is zoiets lastig uit te leggen. Een hoogbejaarde holocaustoverlevende die sterft door Russische troepen bij wat toch was bedoeld als de denazificatie van Oekraïne?

Dima, de hoofdredacteur van de Russische editie van The Moscow Times, heeft een eerste kennismaking met zijn nieuwe standplaats achter de rug. Hij kijkt al jaren niet meer naar de staatsmedia. Dima zelf zag mediabedrijven waarvoor hij eerder werkte sluiten op last van Vladimir Poetin, wegens vermeend heulen met de vijand en erger. Met een aantal collega’s is hij door Derk Sauer, de Nederlandse oprichter van het nieuwsmedium The Moscow Times, naar het hoofdkantoor van DPG media in Amsterdam gehaald. De ontvangst was allerhartelijkst, zegt Dima bijna opgelucht. Hij had al verhalen gehoord over de slechte behandeling van landgenoten hier, door Nederlanders die boos waren op Russen vanwege de aanval op Oekraïne.

Volledig scherm Het logo van The Moscow Times in het hoofdkantoor van DGP media in Amsterdam. © Jakob van Vliet

Dansen op een breekbaar koord

Het is dansen op een breekbaar koord voor deze hoofdredacteur. Formeel is de Russische redactie is op zakenreis naar Amsterdam waarvoor aan sommige redacteuren ook visa zijn verstrekt door de Russische overheid. Dus geen volledige namen van de redacteuren want dat kan problemen opleveren thuis. ,,We gaan ervan uit dat we terugkeren”, zegt Dima.

De nieuwsmedia van Derek Sauer waren de laatste die het licht uitdeden van de onafhankelijke nieuwsgaring in Moskou. Door nieuwe spoedwetten die zogenaamd fake news willen aanpakken (lees: nieuws waaraan de Russische staat zich stoort) riskeren journalisten nu lange gevangenisstraffen. Dima kent collega’s van de staatsmedia die er niet meer tegen konden en hun baan opzegden. Maar dat is een kleine minderheid. Journalisten moeten ook inkomsten hebben. Dus schrijven velen niet te kritisch.

De Russische versie van The Moscow Times bestaat pas sinds januari en heeft in korte tijd al een half miljoen lezers gevonden. Het is een voortzetting van de nieuwssite VTimes die vorig jaar moest sluiten nadat Sauers platform het stempel ‘buitenlandse agent’ had gekregen. ,,Interviews zijn heel moeilijk geworden. Veel mensen durven niet met ons te praten”, erkent Dima. Voor wie maakt hij zijn krant? ,,Voor Russen die niet naar de staatsmedia kijken.” Helaas zijn dat er niet veel, vreest de hoofdredacteur.