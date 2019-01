Redding Julen vertraagd door rotsachtig terrein

Hoeveel uur het werk vertraagd is, is onduidelijk. Inmiddels is er een kooi gearriveerd waarmee reddingswerkers hopen af te dalen in de gegraven tunnel. De put, waarin Julen vast zit, is met 25 centimeter breed véél te smal voor volwassenen om te betreden. De redders hopen het jongetje te vinden op een diepte van circa 72 meter.



Autoriteiten werken al dagenlang met man en macht om Julen te redden. Ze brachten vrijdag boorapparatuur en gigantische pijpen naar het terrein. Vervolgens is een platform gebouwd, waar een 75 ton zware boormachine op is geplaatst. Uiteindelijk kon pas zaterdag middag begonnen worden met graven.



Om zeven uur vanmorgen kwam de schacht tot 33 meter diepte. Verwachting was toen dat het boorwerk nog zeker 20 uur duurt. Door de nieuwe vertraging lijkt dat optimistisch.