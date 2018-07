Reddingspoging om Thaise voetballers uit grot te halen begonnen

Volgens de gouverneur van de regio Chiang Rai, Narongsak Osotthanakorn, is de beste dag om een poging te ondernemen is aangebroken, ,,omdat het grootste deel van het pad beloopbaar is". De waterstand in de grot is de afgelopen dagen gezakt. ,,Vandaag zijn we er het meest klaar voor. Vandaag is het D-day.''



De Thaise autoriteiten begonnen vanochtend met de ontruiming van de ingang bij de grot. ,,Iedereen die niet betrokken is bij de reddingsoperatie, moet het gebied verlaten", zei de politiecommandant van het noordelijke district Mae Sai, Komsan Sa-ardluan, tegen de ruim duizend journalisten ter plekke.