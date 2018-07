Reddingspoging Thaise voetballers in volle gang: 'Vandaag is het D-day'

Volledig scherm Thaise soldaten brengen duikapparatuur naar de grot in het Tham Luang Nang park © EPA Volgens de gouverneur van de regio Chiang Rai, Narongsak Osotthanakorn, is de beste dag om een poging te ondernemen aangebroken, ,,omdat het grootste deel van het pad beloopbaar is". De waterstand in de grot is de afgelopen dagen gezakt. ,,Vandaag zijn we er het meest klaar voor. Vandaag is het D-day.''



De Thaise autoriteiten begonnen vanochtend met de ontruiming van de ingang bij de grot. ,,Iedereen die niet betrokken is bij de reddingsoperatie, moet het gebied verlaten", zei de politiecommandant van het noordelijke district Mae Sai, Komsan Sa-ardluan, tegen de ruim duizend journalisten ter plekke.

Klaar voor

De evacuatie van het gebied voedde al de geruchten dat de reddingspoging aanstaande was. Dat werd even later dus bevestigd. Eerder kwamen al militaire artsen en duikers aan bij de grot. Ook zijn tien ambulances in het gebied gearriveerd.



De jongens in de grot zijn op de hoogte gesteld van de operatie. Volgens Narongsak zijn de jongens er ,,klaar voor'' voor. De kinderen van tussen 11 en 16 jaar en hun 25-jarige trainer zijn medisch getest en worden tijdens de operatie door twee duikers naar buiten begeleid.

Het is echt niet zeker of de duikmaskers zullen passen bij de kinderen. Dat zegt de Belgische duiker Ben Reymenants tegen VTM Nieuws. ,,Op beelden is te zien hoe de kuitspieren van de jongens volledig zijn afgestorven. Ook hun gezicht is ingezakt en dat zorgt voor een probleem. De maskers zijn voor volwassenen en zeker niet voor kleine Thaise kinderen. Want de kinderen wegen dertig tot 35 kilogram.”

Een duikgroep uit Italië leverde gisterenavond de maskers, maar de vraag is dus of die zullen passen. ,,Aziaten hebben hogere jukbeenderen dan ons en hun gezicht is ingevallen. Daardoor is er geen garantie dat de maskers niet zullen lekken. Als dat gebeurt, loopt het water in hun neus en panikeren ze misschien”, zegt Reymenants.

De tekst loopt verder door onder de livestream:

Tijd dringt

De tijd om de gestrande voetballers en hun coach uit de ondergelopen grotten van Tham Luang Nang in het noorden van Thailand te halen dringt. De verwachting is dat het de komende dagen opnieuw gaat regenen. Pogingen om de tieners, in de leeftijd van 11 tot 16 jaar, bovengronds te krijgen zijn tot nu toe op niets uitgedraaid.

Het begin van de moesson, en de daarmee gepaard gaande stortvloed aan zware regens, zou het redden van de jongens nog lastiger kunnen maken. Duikers hadden alleen al tien dagen nodig om het team te lokaliseren.



De terugtocht blijkt echter nog lastiger. De jongens kunnen niet zwemmen en zullen naar verwachting onder begeleiding van marineduikers door het bijna ondoordringbare netwerk van gangen geleid moeten worden. Gangen die volstaan met modderig water en op sommige plaatsen een sterke stroming kennen. Eergisteren kwam een duiker er om het leven.

De tekst loopt verder door onder de afbeelding.

Volledig scherm Reddingsoperatie jongens uit grot Tham Luang in Thailand. © anp

Enige haalbare optie

Volledig scherm Soldaten zijn met buizen bezig om de waterloop van de beek bij de grot te verleggen © AP Tot overmaat van ramp raakt het zuurstof in de grot op. De Thaise autoriteiten zien een ontsnapping via het water als enige haalbare optie. Zij het met een hoog risico. Ervaren reddingwerkers zien het echt als laatste redmiddel, zeker omdat de jongens niet getraind zijn in een honderden meters lange duik door nauwe gangen vol bochten.



De kans op nog meer regen dwingt de reddingswerkers er de komende dagen echter toe. De Belgische duiker Ben Reymenant, die de hachelijke onderneming in Thailand op de voet volgt, denkt dat vandaag de eerste jongens boven water zullen komen.

Ontsnapping kost drie dagen

Volledig scherm Een redding van het team via het water is mogelijk de enige haalbare, maar risicovolle, optie © AP Tijdens hun tocht naar boven zullen ze, in een gang waar lucht is, door artsen worden gecheckt. ,,Daarna volgt nog een tocht van 1,5 kilometer klimmen en klauteren'', vertelde Reymenants. Het plan is om, beginnend met de sterkste knapen, in zes keer alle jongens uit de grot te halen. Dat gaat minstens drie dagen duren.



,,Naar de groep toegaan, duurt ongeveer drie uur. Terug zwemmen duurt een uur'', aldus de Belg. ,,Daarna worden de persluchtflessen opnieuw gevuld en vertrekken de reddingswerkers om de volgende jongens op te halen. We schatten ongeveer vier man per dag te kunnen terugbrengen, wat in het beste geval maximaal drie dagen duurt.''



Volgens de gouverneur worden de eerste jongens op zijn vroegst om 21.00 uur (16.00 uur Nederlandse tijd) de eerste jongens uit de grot gehaald.

Meer regen

Meteoroloog Michiel Severin van Weerplaza onderschrijft Osotthanakorns angst. Hij ziet een oostelijke wind die wolken en buien naar het noorden van Thailand stuwt. In de regio Chiang Rai neemt de kans op buien morgen flink toe. Als het tegenzit, kan er dagelijks enkele tientallen millimeters water neerslaan. Binnen een week zou daardoor zo'n 10 tot 15 centimeter aan regen kunnen vallen. Een hoeveelheid die in Nederland normaliter in twee maanden valt.