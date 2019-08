Reddingsschip Ocean Viking mag toch niet tanken in Malta

Na moord op Amerikaan­se vrouw, opnieuw jogster verdwenen op Grieks eiland

7 augustus Amper een maand nadat een Amerikaanse wetenschapster werd verkracht en vermoord op Kreta, is opnieuw een jogster verdwenen op een Grieks eiland. Dit keer gaat het om de Britse astrofysicus Natalie Christopher (34) die sinds maandagmorgen is vermist op Ikaria. Heeft zij een tragisch ongeval gehad of is ze eveneens slachtoffer geworden van een misdaad?