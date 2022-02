Reddingswerkers naderen 5-jarige Rayan, maar laatste meters vorderen traag

update/videoReddingswerkers zijn de 5-jarige Rayan, die in een waterput viel in Marokko, heel dicht genaderd. Het laatste stukje graven ze horizontaal en met de hand, maar dat gaat langzaam en het instortingsgevaar is groot. Ook zouden reddingswerkers het risico lopen flauw te vallen door een gebrek aan zuurstof, zo meldt de Marokkaanse nieuwsite Hespress .

De kleuter viel dinsdag in een 32 meter diepe put in het noorden van Marokko. Het 5-jarige jongetje zit al ruim vier dagen vast op de bodem van de put. Gisterochtend zou hij nog een teken van leven hebben gegeven, meldde de lokale nieuwssite Le360 op basis van bronnen die ter plaatse zijn.

Medewerkers van de reddingsoperatie zouden een kleine beweging hebben gezien op camerabeelden die in de put zijn gemaakt, waaruit een van hen opmaakte dat het jongetje nog leeft. Nieuwe informatie over de toestand van Rayan is er momenteel niet. Naarmate de uren verstrijken, groeit de twijfel over de kansen hem levend te vinden.

Dagen lang graven

Reddingswerkers zijn al dagen in de weer om een parallel gat te graven naast de put. Duizenden sympathisanten zijn de afgelopen dagen naar de plek gekomen. Zij kamperen ter plaatse ondanks de vrieskou van dit bergachtige gebied van de Rif, op een hoogte van bijna 700 meter. ,,We kwamen de reddingswerkers een handje helpen. Rayan is een kind uit onze regio, we bidden tot God dat hij gered mag worden”, zegt een vrijwilliger. ‘We gaan pas weg als hij uit de put komt.’

Het graven gaat zeer langzaam en voorzichtig, omdat sommige lagen van de aarde erg zanderig zijn en andere rotsachtig. Eerder werden gedurende de ochtend hopen fijn zand die in de buurt lagen verplaatst door een graafmachine, om instortingsgevaar te voorkomen.

Volledig scherm Reddingswerkers zouden een kleine beweging van Rayan hebben gezien op camerabeelden die in de put zijn gemaakt. © AFP

Reddingswerkers zijn nu bezig met het moeilijkste deel van de reddingsoperatie, het graven van een horizontale tunnel van drie tot vijf meter om het jongetje te kunnen bereiken. ,,Daarvoor moeten we de aarde stabiliseren om zandverschuivingen te voorkomen”, lede een reddingswerker vrijdag uit aan lokale media. ,,We willen het leven van ons reddingsteam niet in gevaar brengen.” Gisteren vond er nog zo'n zandverschuiving plaats rondom de plek waar reddingswerkers Rayan in veiligheid proberen te brengen. Omstanders schreeuwden geschokt toen ze omstreeks 11.30 uur zand naar beneden zagen komen.

Op live beelden die omstanders delen op sociale media is te zien dat graafmachinisten vrijdag rond half vier zijn gestopt met hun werkzaamheden. Ze waren de jongen toen tot zo’n zeven meter genaderd. Een aantal reddingswerkers probeert sindsdien met de hand het laatste stuk horizontaal uit te graven. Dat gaat langzamer dan gedacht omdat de reddingswerkers vrezen dat de grond boven hen instort. Met grote buizen wordt geprobeerd een tunnel te maken waardoor ze toch veilig dichterbij kunnen komen.

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm Reddingswerkers zijn de hele nacht in de weer geweest om een parallel gat te graven naast de put waar Rayan in vast zit. © AFP

Geliefd

De reddingsoperatie, die het nieuws beheerst in het land en door verschillende Marokkaanse media live wordt uitgezonden, houdt het hele land in spanning. Er zijn veel mensen naar de plek toegekomen omdat ze de reddingswerkers willen helpen Rayan te bevrijden. De menigte belemmert zo nu en dan het werk van reddingsteams en wordt gevraagd op afstand te blijven. Er zijn hekwerken geplaatst om de menigte op afstand te houden.

De Marokkaanse regering zegt mee te leven met de ouders. De hashtag #SaveRayan gaat in Noord-Afrika viral op sociale media en verschillende beroemdheden, zoals de Algerijnse voetballer Riyad Mahrez, die voor Manchester City speelt, uiten hun steun.

Het jongetje viel dinsdagmiddag in zijn dorp Bab Berred nabij de stad Tamorot in de put die zijn vader aan het repareren was. ,,Ik heb de afgelopen dagen geen oog dichtgedaan”, vertelde hij volgens het Franse persbureau AFP. De oma van het jongetje zegt dat hij in het hele dorp zeer geliefd is.

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm De 5 jaar oude Rayan. © Privébeeld

Reddingswerkers kunnen niet zomaar afdalen in de put, omdat die met een diameter van 45 centimeter te smal is. Wel is het eerder gelukt om via slangen water en zuurstof bij de jongen te krijgen. Er staan medici klaar om het ventje op te vangen als hij uit de put kan worden gehaald en een politiehelikopter is gereed om het kind over te brengen naar het ziekenhuis.

Het ongeval doet denken aan een tragedie die zich in 2019 in Spanje voordeed, toen een 2-jarig kind bij het dorp Totalán in een ruim 100 meter diepe put viel. Spanje was zo’n twee weken in de ban van de wanhopige pogingen de peuter te bereiken. Reddingswerkers troffen zijn lichaam uiteindelijk aan op ongeveer 70 meter diepte. Hij bleek al enkele minuten na zijn val te zijn gestorven.

Rayans moeder: ,,Ik heb de hoop nog niet verloren” Rayans moeder hoopt dat er snel een einde komt aan ‘deze beproeving’, zo verklaarde ze tegenover Marokkaanse media. ,,Ik bid tot God dat ze hem kunnen redden en levend bij me terugbrengen. God zegene hen. Ik heb de hoop nog niet verloren’’, zei Wassima Kharchich in een interview met de Arabischtalige nieuwssite Hespress. Daarin blikte ze ook terug op het moment dat Rayan verdween.



,,Ik was geschokt. Hij speelde dinsdag tot een uur of half twee, twee uur 's middags in mijn omgeving. Nadat hij plotseling weg was, vroeg ik zijn broers of ze hem hadden gezien. Daarna riep ik hun vader en begonnen we met zijn allen te zoeken. We vroegen familieleden en buren om te helpen. Ik zei tegen mezelf: hij kon nergens anders heen dan de putten. Toen kwamen de reddingsdiensten. Ze lieten een telefoon in de put zakken en bevestigden dat Rayan erin zat. Ik was geschokt.''

Volledig scherm Wassima Kharchich, de moeder van Rayan. © Videostill Hespress

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm Er zijn veel mensen naar de plek toegekomen. © AFP

Volledig scherm Reddingswerkers begonnen vanochtend met het moeilijkste deel van de reddingsoperatie, het graven van een horizontale tunnel van drie meter om het jongetje te kunnen bereiken. © AFP