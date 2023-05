Regen aan drones en sabotage maken Russen nerveus voor Overwinningsdag

Rusland bereidt zich gespannen voor op de viering van de Dag van de Overwinning. Op 9 mei herdenken de Russen de overwinning op de nazi's. Maar dit jaar maken een regen aan drones, sabotageacties en ruzie in de legertop over de slag om Oekraïne, bestuurders en burgers onzeker.

De afgelopen week stapelde het aantal incidenten in Rusland zelf zich razendsnel op. Vorig weekeinde ontplofte een olieopslagplaats in Sevastopol op de door de Russen in 2014 geannexeerde Krim. De tank was geraakt door een drone en produceerde een zwarte, apocalyptische rookzuil die in de verre omtrek te zien was.

Daarna hield het niet meer op. Een greep uit de incidenten: in de aan Oekraïne grenzende regio Brjansk ontspoorde een goederentrein doordat onbekenden het spoor onklaar hadden gemaakt. In de zuidelijke Krasnodar-regio troffen drones opnieuw een olieopslag, met flinke brand tot gevolg.

Droneaanval

Bij Sint-Petersburg ging een elektriciteitsmast tegen de grond na een (waarschijnlijk moedwillige) explosie. In Brjansk ontspoorde een tweede trein en als klapstuk volgden de twee drones die boven het Kremlin ontploften of uit de lucht werden geschoten, het is nog steeds niet duidelijk.

Evenmin is bekend wie de drones naar het centrum van de Russische macht stuurde. Oekraïners, om de Russen te laten zien dat ze hun land in het hart kunnen raken? Russische saboteurs die tegen het regime van Vladimir Poetin vechten? Of toch veiligheidsdiensten, die iets willen afdwingen, bijvoorbeeld de afkondiging van de noodtoestand of de totale mobilisatie? Niemand die het weet, de meningen van de experts staan in Rusland diametraal tegenover elkaar.

Intussen stijgt de spanning in de aanloop naar de Dag van de Overwinning, dinsdag. Want als er een aanslag met drones gepleegd kan worden - door wie ook - kan dat ook gebeuren tijdens de militaire parade. Veelzeggend is dat meer dan twintig Russische steden de parade hebben afgelast.

Wakker geschrokken

En ook in Moskou lijken ze wakker geschrokken. Het systeem dat drones moet ontregelen rondom het Kremlin werkt in volle modus. Taxi’s van Yandex (de Russische equivalent van Uber) zijn totaal van slag, hun navigatie werkt nauwelijks meer.

Intussen gaat het op het slagveld al niet beter. Het Oekraïense leger kan elk moment een tegenoffensief inzetten, terwijl Russische troepen na negen maanden van hevige gevechten, waarbij duizenden doden vielen, de Oost-Oekraïense stad Bachmoet (of wat daarvan over is) nog steeds niet in handen hebben.

Jevgeni Prigozjin, de baas van het Russische privéleger Wagner, liet voor het weekeinde vuilbekkend aan de militaire staf in Moskou weten dat zijn mannen er doorheen zitten. Ze zouden te weinig munitie krijgen, en vrijdag maakte Prigozjin bekend dat Wagner zich woensdag uit Bachmoet zal terugtrekken.

Quote Ik was blij dat onze kinderen het woord oorlog niet kennen. Maar nu gebeurt het opnieuw Anastasia, inwoner Moskou

Poetin gebruikt de Overwinningsdag altijd als breekijzer om de bevolking weer achter zich te krijgen. De Tweede Wereldoorlog is voor Russen heilig en door te stellen dat de strijd tegen het fascisme in Oekraïne nog altijd gaande is, hoopt de Russische president dat de bevolking de ‘speciale militaire operatie’ zal blijven steunen.

Maar of dat op dit jaar nog lukt, is de vraag. Russen beginnen te twijfelen. ,,Voor mij is het een oprechte, betekenisvolle feestdag’’, zegt dertiger Anastasia in het centrum van Moskou. ,,Ik was blij dat onze kinderen het woord oorlog niet kennen. Maar nu gebeurt het opnieuw. En dat is heel lastig uit te leggen aan mijn dochter.’’

