Regering-Biden stelt maatregel voor die aanvragen asiel bemoeilijkt

Aftellen naar ‘belangrij­ke’ toespraak van Poetin: verklaart hij officieel oorlog aan Oekraïne?

Alle ogen zijn dinsdagochtend gericht op Moskou, waar Vladimir Poetin om 10.00 uur Nederlandse tijd het Russische parlement gaat toespreken. In zijn jaarlijkse ‘state of the union’ zou de Russische leider volgende stappen kunnen aangeven in de oorlog tegen Oekraïne, precies een jaar na het begin van de voor hem zo tegenvallende invasie.