Regering Spanje graaft resten oud-dictator Franco deze maand op

Het is de bedoeling dat de operatie ergens tussen 18 en 22 oktober wordt uitgevoerd. Uit veiligheidsoverwegingen worden weinig details bekendgemaakt. Volgens critici is het verplaatsen van de resten een linkse obsessie die onnodig en duur is. De familie van Franco wordt wel van tevoren op de hoogte gesteld, heeft Madrid vandaag laten weten.

Volledig scherm Politieagenten lopen langs het mausoleum op de Madrileense begraafplaats waar oud-dictator Francisco Franco naar verwachting binnenkort wordt bijgezet. © REUTERS

De resten gaan van de uitgehouwen basiliek 43 kilometer ten noordwesten van Madrid naar een begraafplaats in El Pardo. Dat ligt ruim 30 kilometer dichter bij de hoofdstad en daar ligt ook Franco’s vrouw Carmen Polo (1900-1988) begraven.

Franco liet het monument bouwen voor alle gevallenen uit de burgeroorlog. Er liggen circa 34.000 omgekomen strijders begraven, onder wie ook republikeinse tegenstanders van Franco. Het is omstreden omdat hij er zelf ook ligt. Bovendien was een deel van de werkkrachten die het in de jaren 1941-1959 bouwden, politiek gevangene.

Verdeeldheid

Het voornemen van regering zorgt voor verdeeldheid in Spanje. Nabestaanden en veel aanhangers van Franco willen niet dat de restanten van Franco worden opgegraven. De stoffelijke resten liggen sinds zijn dood in 1975 in de monumentale, in de rotsen uitgehouwen kerk.

